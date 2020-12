Vincenzo Boccia, Presidente della Luiss, ex Presidente di Confindustria e Amministratore Delegato della Arti Grafiche Boccia spa, è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine nazionale della Legione d’onore dal Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron.

«Siamo orgogliosi di apprendere che a Vincenzo Boccia sia stato conferito un tale prestigioso riconoscimento per il lavoro svolto negli anni della Presidenza di Confindustria - scrive in una nota Andrea Prete (presidente Confindustria Salerno) - Boccia ha dedicato grande impegno e passione nel costruire rapporti di proficuo confronto con le Confindustrie europee, in maniera particolare con quelle francese e tedesca, Medef e Bdi. Con la capacità di visione che lo ha sempre contraddistinto, ha reso possibile un dialogo tra i principali paesi manifatturieri europei, per portare in Europa con maggiore forza la questione industriale, mettendo le imprese al centro della politica economica, come motore di sviluppo. A Vincenzo Boccia vanno i complimenti degli imprenditori salernitani e l’augurio di proseguire sulla strada dell’impegno nei nostri organismi di rappresentanza».

Ultimo aggiornamento: 20:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA