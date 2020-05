Il «Fratacchione» di De Luca spopola e diventa anche un dolce a Castel San Giorgio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. I proprietari lo hanno confermato senza pensarci su due volte: «Grazie al Presidente De Luca per averci ispirato». E fu così che il "Fratacchione" diventa, oltre ad un "meme" irresistibile, anche un dolce nel salernitano. Precisamente nel comune di, dove la gelateria "Gelo dorato" ha tratto ispirazione per un nuovo gelato artigianale dopo la visione della puntata di "Che tempo fa". Durante il programma di, il presidente della Regione Campania,aveva etichettato il conduttore simpaticamente come "Fratacchione". Nello specifico, parlando della possibilità o meno di vedere i congiunti nella fase 2 per l'emergenza da Covid-19, De Luca aveva spiegato: «Io sono favorevole a tutti gli affetti, sono convinto che anche lei (rivolgendosi a Fazio), nonostante la sua immagine da fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l'Italia». In pochi minuti il simpatico "sfottò" di De Luca aveva fatto il giro di tutti i social, con il video e gli scatti della serata diventati veri e propri tormentoni, condivisi per la rete. Circostanza di cui ha approfittato anche Giuseppe, titolare della pasticceria ahe come altri commercianti ha subito più di altri la chiusura forzata della propria attività. Un modo per rilanciarsi forse, al punto da produrre una sorta di bombolone o zeppola con una pallina di gelato sopra, con della nutella a fare da guarnizione. L'aspetto rimanda a quello di un frate un pò robusto. La sua idea ha subito spopolato, con la speranza che prima o poi, anche il governatore De Luca passi da Castel San Giorgio per assaggiare il suo "fratacchione".