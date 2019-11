«De Luca ci corteggia ma noi andiamo avanti. In Campania mai con Vincenzo De Luca». Così Luigi Di Maio all'arrivo all'Hotel Mediterranea di Salerno, a conclusione del suo tour campano, commentando le prossime elezioni regionali in Campania.



«In questo momento - prosegue il capo politico del- abbiamo una grande occasione: aggregare tutte le realtà civiche della regione».