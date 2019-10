© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lutto in casa del governatore Vincenzo De Luca , madre del presidente della Regione Campania, è mancata stamani all'età di 93 anni. La notizia ha preso a circolare velocemente a Salerno , dove viveva ormai da sola dopo la scomparsa del marito, risalente a diversi anni fa. Nonna del deputato Pd Piero e dell'ex assessore al Comune di Salerno, Roberto, la donna era malata da tempo.I funerali si terranno il 31 ottobre, alle ore 11,in via Salvatore Calenda, quartiere in cui Cudone viveva.