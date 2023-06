Vincenzo Montella turista in Costiera. Per l'aeroplanino relax nel mare di Amalfi

Scampolo di vacanze in Costiera per Vincenzo Montella, l'ex attaccante tra i più prolifici della serie A, che ha chiuso appena una settimana la sua esperienza sulla panchina club turco dell'Adana Demirspor. Montella stamane ha fatto tappa presso la spiaggia del Borgo Sant'Andrea lussuosa struttura alle porte di Amalfi per una fugace colazione.

Giunto a bordo di un catamarano attraccato al largo della baia di Conca dei Marini, l'aeroplanino è sbarcato ai piedi della struttura dove è stato accolto dall'equipe in servizio presso la spiaggia.

Vincenzo Montella in vacanza da alcuni giorni in Costiera ha festeggiato qualche sera fa il il suo compleanno alla Torre Normanna di maiori deliuziandosi con le specialità dei fratelli Proto.

Ieri Montella è stato avvistato anche in centro ad Amalfi dove ha a lungo passeggiato con il suo cane. Paglietta in testa e abbigliamento marinaro l'ex allenatore di Sampdoria, Milan, Fiorentina e Siviglia, ha passeggiato tra la folla dove è stato riconosciuto da alcuni passati ai quali ha concesso selfie e autografi.