Viola coprifuoco e rapina autogrill, obbligo di dimora per un 40enne

NOCERA SUPERIORE. È stato incastrato dalle indagini della polizia stradale, coordinati dalla Procura di Nocera Inferiore, M.V. , 40enne rapinatore, raggiunto dalla misura di custodia dell’obbligo di dimora. L'ordinanza è stata emessa dal gip del tribunale di Nocera Inferiore, a seguito di indagini condotte dalla sottosezione di Angri della Polizia stradale. L’accusa gli imputa un colpo commesso la notte del 3 marzo scorso, al chilometro 40 della Napoli-Salerno, dove ha sede il bar autogrill “Alfaterna Ovest”, nel territorio di Nocera Superiore. L’uomo fece irruzione all’interno della stazione di servizio, terrorizzando il personale, oltre ad aver violato il coprifuoco. L'autogrill era autorizzato all’apertura per i tanti veicoli impegnati nel trasporto su gomma. In pochi minuti l'uomo portò via il denaro minacciando i presenti con un'arma, per poi darsi alla fuga facendo perdere le sue tracce. Le indagini partirono dopo la denuncia dei titolari dell'attività, con l’acquisizione e l’esame delle immagini del circuito di videosorveglianza, che fornirono preziosi elementi per dare un nome e un volto al responsabile. Le responsabilità in questa fase cautelare impongono all'indagato di permanere nel suo comune, Nocera Inferiore, con la decisione del giudice per le indagini preliminari ad avvalorare le richieste formulate dall’ufficio della Procura. Al termine del vaglio svolto dal gip, è partito l’ordine di notifica del provvedimento, che impone al 40enne nocerino di restare nei confini territoriali del suo paese, con la misura utile ad evitare di reitare azioni simili, come quella dello scorso marzo. L’attività della polizia stradale si è articolata nell’esecuzione di controlli serrati per il rispetto delle misure di contenimento e delle restrizioni, in particolare rivolte alla possibilità di spostamento tra i comuni. Nel caso di specie, il rapinatore aveva ignorato i divieti e le norme anti-Covid, oltre a commettere reato.

