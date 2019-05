Lunedì 13 Maggio 2019, 15:37

Era stato allontanato dal giudice con l'accusa maltrattamenti, dopo la denuncia sporta dalla sua ex, che aveva raccontato alla polizia di essere stata sottoposta a «continue angherie, lesioni e tentativi di estorsione» da una persona con la quale aveva avuto, in passato, una relazione sentimentale. Circostanze, queste, acclarate da un'indagine condotta dagli agenti del commissariato di stato guidato dal vice questore, Luigi Amato, che avevano poi spinto il gip a notificare un divieto di avvicinamento. Ma nonostante la misura imposta dal tribunale, l'uomo, un 41enne di Nocera Inferiore, non si era dato per vinto. Una settimana fa, aveva percorso la tromba delle scale del palazzo dove abita la vittima, riuscendo ad introdursi poi nel suo appartamento, tornando nuovamente a minacciarla e a picchiarla. Non solo, era riuscito anche a sottrarle la somma di 100 euro in contanti, che la stessa aveva prelevato poco prima all'ufficio postale di Nocera Inferiore. La donna è tornata a quel punto dalla polizia, denunciando nuovamente il 41enne per questi nuovi fatti, e spingendo la procura a chiedere per lo stesso un aggravamento della misura cautelare già in atto. La polizia lo ha così rintracciato oggi in via degli Olivetani, per notificargli una nuova ordinanza cautelare, questa volta agli arresti domiciliari.