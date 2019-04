Giovedì 25 Aprile 2019, 13:51

Un uomo di 41 anni, Mario Padovani, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti e sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno a Boscoreale, è stato arrestato a Scafati per aver violato l’obbligo e le prescrizioni imposti dalle legge.