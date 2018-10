Lunedì 8 Ottobre 2018, 17:00 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2018 17:20

NOCERA INFERIORE - Gli agenti del commissariato di Nocera Inferiore hanno arrestato Michele Cuomo, noto per essere stato già condannato in passato per associazione per delinquere di stampo mafioso (ha avuto trascorsi nel clan disciolto di Sandro Contaldo, a Pagani), traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e reati contro la persona. La persona che la Dda considera a capo di un gruppo criminale era sottoposto da tempo alla misura della sorveglianza speciale. La misura cautelare disposta dal gip del tribunale di Nocera Inferiore è stata richiesta e ottenuta dalla Procura, sulla base delle numerose e dettagliate segnalazioni effettuate dagli agenti del Commissariato che avevano rilevato una serie di violazioni da parte del soggetto alle prescrizioni impostegli. Dopo le formalità di rito, Cuomo è stato sottoposto al regime di detenzione di detenzione domiciliare con tanto di braccialetto elettronico. Attualmente, si trova imputato in diversi procedimenti al tribunale di Nocera Inferiore. In uno, in particolare, è accusato di associazione a delinquere, con tutta una serie di reati satelliti, perchè due anni fa fu arrestato dall'Antimafia nell'indagine sulle sparatorie registrate a Nocera Inferiore. L'accusa di associazione di stampo mafioso è invece al vaglio del gup del tribunale di Salerno, dopo uno stralcio effettuato dalla Dda.