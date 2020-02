SCAFATI. Viola per quattro volte i domiciliari, un cumulo che gli costa il carcere. E' stato trasferito nella casa circondariale di Fuorni, sabato scorso, Giovanni Cirillo, in arte "Johnny", il rapper di 23 anni, di origine somala, raggiunto da un'ordinanza cautelare agli inizi di gennaio per aver rapinato una farmacia a Scafati con una pistola giocattolo, in via Martiri d'Ungheria. Il ragazzo - difeso dall'avvocato Roberto Acanfora - fece irruzione all'interno dell'attività, a pochi metri da casa sua. Con una calza a coprirgli il volto e una pistola giocattolo, riuscì a portare via diverse centinaia di euro. La denuncia del titolare e le immagini di videosorveglianza, avevano poi permesso ai carabinieri di identificare il giovane, che gli applicarono una misura agli arresti domiicliari. Dinanzi al gip, poi, ammise gli addebiti, confermando di essere stato lui a consumare il colpo. In casa, tra l'altro, i militari gli avevano trovato i vestiti utilizzati durante la rapina. Con un passato difficile alle spalle, oltre che familiare, il ragazzo era stato coinvolto in una serie di precedenti, come furto e spaccio. Poi l'ingresso in una comunità, per cambiare vita, fino alla scoperta della musica. Dai domiciliari però era evaso quattro volte, al punto da ritenere per la procura di Nocera Inferiore, con una dettagliata informativa dei carabinieri a supporto, di richiedere un aggravamento della misura, che si è concretizzato nel trasferimento in carcere nella giornata di sabato scorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA