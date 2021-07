Viola sorveglianza speciale cinque volte, in strada di notte viene arrestato

NOCERA INFERIORE. Viola la misura della sorveglianza speciale per la quinta volta. Dopo arresti, procedimenti e persino una condanna, è finito nuovamente in manette un pregiudicato di Nocera Inferiore, M.S. , nocerino, sorpreso fuori casa, intorno alle 2 di notte, per il centro di Nocera giorni fa. Gli obblighi ai quali era sottoposto gli imponevano, invece, di restare in casa entro mezzanotte. L'uomo è stato arrestato così per violazione della misura di sorveglianza, con la convalida dell'arresto da parte del tribunale e il regime dei domiciliari applicato subito dopo. Solo due mesi fa, era stato condannato ad otto mesi in sede di gup. L'indagato era stato sottoposto in precedenza alla sorveglianza speciale e poi agli arresti domiciliari, poi violati in due diverse circostanze. Il gup aveva riconosciuto solo uno dei due episodi, escludendo la recidiva e disponendo la remissione in libertà al termine dell’udienza. In passato recente, M.S. si era reso responsabile di una lunga serie di violazioni della sorveglianza speciale consumate in pochissimi giorni, con un precedente processo chiuso per direttissima con la condanna a dieci mesi emessa al Tribunale nei mesi scorsi, con altra remissione in libertà, e una ulteriore assoluzione per analoga violazione. A fine 2020 fu coinvolto invece in un’operazione antidroga della polizia, ma tornò liber dopo pochi giorni perchè la sua posizione fu ritenuta marginale. Insieme a lui c'erano altre due persone, presenti in una casa con un blitz antidroga eseguito dalla polizia. Dopo la convalida, M.S. era stato scarcerato, ma una volta fuori aveva collezionato tre violazioni diverse, senza farsi trovare in casa nel corso di tre specifici controlli delle forze dell’ordine, con due esiti processuali chiusi nei mesi scorsi. Ora il nuovo arresto, per le medesime accuse.