Marito violento arrestato dai carabinieri. L’uomo, 32enne di Montecorvino Pugliano, è accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata nei confronti della moglie. L’episodio più grave è accaduto nelle settimane scorse, quando l’orco ha abusato sessualmente della moglie e l’ha presa a calci e pugni sotto gli occhi dei figli minorenni. La donna, in preda alla disperazione è riuscita a chiudersi in una stanza con i figli e ha chiamato telefonicamente i carabinieri. I militari della stazione di Montecorvino Pugliano e della compagnia di Battipaglia, agli ordini del tenente Graziano Maddalena, hanno raggiunto l’abitazione della coppia e soccorso la donna e i figli, spaventati e in lacrime. Il marito violento era anche ubriaco, ed è stato immobilizzato dai militari. La donna picchiata e violentata ha riferito di essere vittima del marito da quattro anni e gli episodi violenti spesso dinanzi i figli avvenivano continuamente. Dopo la sua denuncia i carabinieri hanno avviato le indagini riuscendo ad accertare molti episodi di violenza ed hanno informato i magistrati della Procura della Repubblica di Salerno.

Il gip del Tribunale di Salerno ha emesso il provvedimento restrittivo e il marito violento è stato arrestato e condotto nel carcere di Salerno.

