Avrebbero approfittato di lei, che aveva bevuto volontariamente diverse bevande alcoliche finendo in uno stato di «totale ubriachezza», inducendola a subire atti sessuali non voluti. La procura di Salerno chiude l’indagine su due uomini di Nocera Inferiore, di 38 e 34 anni, accusati di violenza sessuale di gruppo. I fatti risalgono all’11 settembre 2016. I due, insieme ad una terza persona, avevano trascorso la serata nella discoteca Fellini-il Dolcevita, a Pontecagnano. Qui avevano conosciuto un gruppo di ragazze, dove c’era anche la presunta vittima. La ragazza avrebbe trascorso qualche ora in compagnia di uno dei tre, l’unico non indagato, tra l’esterno e l’interno del locale. Dopo qualche ora, però, non avrebbe trovato più le amiche e i suoi effetti personali, cellulare compreso. La sua comitiva infatti era andata via. Per tornare a casa, a Sorrento, la presunta vittima, all’epoca 21enne, avrebbe a quel punto chiesto un passaggio al gruppo di ragazzi conosciuto poco prima, nel quale c’era anche l’uomo con il quale si sarebbe intrattenuta. Verso Sorrento partirono però solo in tre, perché l’uomo che aveva trascorso del tempo con la giovane, aveva fatto ritorno a casa, a Nocera Inferiore. In quel momento per la procura e secondo la denuncia sporta poi in seguito, i due uomini avrebbero approfittato della «condizione di infermità fisica e psichica» della giovane, inducendola a subire atti sessuali non voluti.