Denuncia il marito per violenza sessuale, ma da un video emerge un'altra verità, tanto da far finire lei sotto processo con l'accusa di calunnia. Accade a Castel San Giorgio, con una donna di 40 anni che aveva denunciato il marito per una violenza sessuale. Alla querela la stessa aveva allegato anche dei video, con i quali venivano mostrati i rapporti tra i due. Per la denunciante, l'uomo l'avrebbe costretta a subire quei rapporti, senza il suo consenso. Anzi, sarebbe stata obbligata a sottostare alle volontà del marito dietro minacce reiterate.Sullo sfondo c'è un rapporto di fatto peggiorato con il tempo tra marito e moglie, fino alla decisione estrema di una denuncia presentata alla magistratura. L'uomo - sempre a detta della moglie - non avrebbe voluto rassegnarsi alla fine della storia, obbligando la stessa a prestazioni sessuali immortalate con un telefonino, di proprietà del 45enne, originario di Roccapiemonte. Quando il fascicolo è giunto però davanti al gip, lo scenario è cambiato. La procura aveva chiesto per l'uomo il rinvio a giudizio, ma dai video era emersa tutt'altra verità, perchè la donna avrebbe dato il suo consenso a quei rapporti sessuali, senza alcuna minaccia da parte del marito. Per la 40enne è stato così deciso per l'imputazione coatta, con l'accusa di calunnia. Il fascicolo è tornato alla procura di Nocera Inferiore, che ora dovrà mandare la donna sotto processo.