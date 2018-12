Giovedì 20 Dicembre 2018, 06:00 - Ultimo aggiornamento: 20-12-2018 06:21

Ha atteso la sentenza per tutta la mattinata, passando da una sedia all’altra del corridoio dell’ufficio gip del tribunale di Salerno. Accanto a Giuseppe Alfieri, il massaggiatore di Cava de’ Tirreni accusato di violenza di gruppo su un minore, il suo legale di fiducia, l’avvocato Arturo Della Monica, più nervoso di lui. Pochi minuti prima delle 12, il cancelliere li ha chiamati e la decisione del giudice per le indagini preliminari, Marilena Albarano, è stata per tutti una doccia fredda. Non era inaspettata, ma fino all’ultimo secondo hanno sperato di aver «convinto» il magistrato sulla loro tanto professata innocenza. E invece non è stato così. Alfieri è stato condannato a 9 anni e otto mesi di reclusione e una provvisionale di 30mila euro a favore dell’allora diciassettenne vittima delle sue attenzioni e di quelle degli altri imputati in regime di abbreviato. E con lui anche Simone Criscuolo (per lui la pena è di otto anni) e Salvatore Ultimo (sei anni e otto mesi). Nel collegio difensivo anche l’avvocato Francesco Rizzo mentre a rappresentare la parte civile c’era l’avvocato Agostino Allegro. A carico di Alfieri, rispetto alle richieste del sostituto procuratore Elena Guarino, sono venute a cadere soltanto alcune contestazioni sulle pedopornografia per immagini ritrovate nel suo cellulare. Per il resto la condanna del gip Albarano ha ricalcato quasi in pieno le richieste del pm Guarino.