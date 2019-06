Martedì 4 Giugno 2019, 19:24

PAGANI. Risponde di maltrattamenti continuati nei confronti della moglie e della figlia un uomo di Pagani, di 48 anni, finito a processo per fatti riferiti al 2018, e con una misura cautelare eseguita dalla procura solo qualche settimana fa. L'uomo è stato destinatario di una richiesta di rito immediato, in virtù della mole di elementi raccolti contro di lui, dai carabinieri. Secondo quanto denunciato dalla moglie, l'indagato - in stato di ubriachezza - perdeva spesso il controllo per poi aggredire la donna e la figlia minorenne. In un episodio, la moglie sarebbe stata infatti picchiata con pugni violenti alla testa, mentre solo un mese dopo, sarebbe toccato alla figlia, rimasta ferita a seguito dell'ennesima aggressione del padre.La ragazza si ferì all'avambraccio, dopo essere stata spinta a terra dal proprio genitore. Questo non fermò il padre, che afferrò persino delle mattonelle e le lanciò contro la giovane, usandole come oggetto contundente. Ma non era ancora finita, perchè solo qualche giorno dopo, la moglie fu nuovamente picchiata, stavolta con una serie di calci alle gambe, riportando lesioni serie agli arti inferiori. Dalle accuse, l'uomo avrebbe usato delle scarpe antinfortunistiche, dunque molto più pesanti di quelle normali, che provocarono conseguenze alla donna, per via del loro peso. Alle aggressioni, seguivano le minacce esplicite dello stesso: «Ora vi uccido a tutte quante». Il regime di vita per le due, diventato intollerabile e senza via d'uscita, portò la moglie a sporgere denuncia ai carabinieri. Il primo provvedimento del tribunale fu l'allonanamento dalla casa familiare, lo scorso 27 maggio, con apposita ordinanza di misura cautelare. Ora la richiesta di processo, in virtù di quanto denunciato e dai referti medici allegati alla querela. Alla base di quella violenza quotidiana, vi sarebbero stati futili motivi e problemi di convivenza, durante il quale a rimetterci furono proprio madre e figlia.