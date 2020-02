Ha notato l'auto della ex convivente parcheggiata davanti a un locale a Padula e quindi - secondo quanto denunciato dalla donna - ha danneggiato la vettura. Ma l'uomo, che non si rassegna alla fine della storia d'amore, ha aggredito anche la donna procurdandole alcune ferite. Sono stati allertati i carabinieri e sul posto sono arrivati i militari dell'Arma delel stazioni di Buonabitacolo e di Auletta. Tra i due è in corso la separazione (la donna è seguita nelle pratiche di separazione dall'avvocato Rosa Caputo) e questo sarebbe alla base di quanto avvenuto. Di certo ci saranno ulteriori accertamenti da parte delle forze dell'ordine. © RIPRODUZIONE RISERVATA