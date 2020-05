L’avrebbe picchiata, poi chiusa in casa per impedirle di uscire, arrivando anche a non farla mangiare regolarmente. Con le accuse di maltrattamenti, stalking, lesioni e violenza privata, la Procura di Nocera Inferiore ha chiesto il giudizio immediato per un 33enne, originario di Nocera Inferiore. I fatti si sarebbero consumati però a Pagani, a danno di una ragazza di 25 anni, individuata ora come parte offesa. L’uomo fu arrestato lo scorso 20 febbraio, a seguito di un’indagine condotta dai carabinieri dopo la denuncia sporta dalla ragazza, in compagnia della madre. La presunta vittima fu soccorsa in casa dell’uomo, in quel momento assente, grazie ai vigili del fuoco, che abbatterono la porta dell’appartamento dove la giovane si trovava segregata. Quest’ultima era riuscita ad allertare la madre, riuscendo ad utilizzare il telefonino che il ragazzo aveva dimenticato in casa. Il genitore aveva poi richiesto l’intervento dei carabinieri. Prima di trasferirsi in casa del fidanzato, la 25enne si trovava in una comunità a Salerno, in ragione di una patologia che stava curando, una «depressione affettiva».



Dal carattere fragile e volubile, avrebbe acconsentito a trasferirsi in casa del suo ex, al quale era stata legata in tempi precedenti. I due si erano poi allontanati in ragione di una serie di atti persecutori e minacciosi. Quando tornarono insieme, le cose sarebbero poi peggiorate, stando al racconto della vittima. In un'occasione, la giovane fu costretta anche a spacciare insieme al compagno, nascondendo nel reggiseno delle dosi di crack, poi scoperte dai carabinieri.