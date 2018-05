Mercoledì 23 Maggio 2018, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 06:40

Giudizio immediato per tentato sequestro di minore, violazione di domicilio, violenza privata e lesioni personali. L’imputato è un giovane romeno, Augustin Cosmin Haraga, al quale i giudici della terza sezione penale hanno rigettato la richiesta di abbreviato rinviando il fascicolo al gup Vincenzo Pellegrino che ieri si è pronunciato sulc aso.Il giovane, già pregiudicato per altri reati, a dicembre dello scorso anno si rese protagonista di una vicenda che ha dell’inverosimile: sequestrò una minorenne - sua connazionale - con la quale aveva una relazione sentimentale. Entrò nella sua abitazione, picchiò la madre con il piede di un tavolo, spinse e strattonò sia la ragazzina che la nonna, portando via con se la giovane poi ritrovata dai carabinieri della compagnia di Battipaglia per strada, da sola.Il pregiudicato - difeso dall’avvocato Franco Dente - è ancora ai domiciliari mentre la ragazzina in un centro di accoglienza protetto. Le violenze sono avvenute a dicembre dello scorso anno. E, per sequestrare la giovane e portarla via con se contro la sua volontà, Augustini Cosmin Haraga era evaso dagli arresti domiciliari, dove era ristretto per altri motivi, e che scontava ad Eboli.