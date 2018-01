Violenza gratuita verso la moglie: uomo finisce sotto processo

Venerdì 5 Gennaio 2018, 21:03 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 21:03

SARNO. Violenza ingiustificata verso la moglie sin dai primi giorni seguenti al loro matrimonio. La procura di Nocera Inferiore ha chiesto il rinvio a giudizio per un uomo di 40 anni di Scafati, accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie, di nazionalità tedesca. La richiesta è stata avanzata dal sostituto procuratore Daria Mafalda Cioncada. Ai carabinieri di Striano, la donna raccontò della violenza fisica consumata dal marito nei suoi confronti, senza alcun pretesto. La vittima ha parlato di offese, umiliazioni e atteggiamenti dispregativi, sempre culminati poi in percosse, schiaffi e pugni. L'ultimo episodio la spinse a presentare denuncia ai carabinieri: la donna chiamò il marito al telefono per sapere dove fosse. Quando l'uomo tornò, si infuriò al punto tale da sbatterla sul divano e mantenendole la testa tra i cuscini, con il rischio di farla soffocare. Ai carabinieri, la donna spiegò di essere andata più volte in ospedale per litigi di quella portata, terminati sempre con la violenza nei suoi riguardi.