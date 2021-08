Sette anni di violenze sulla moglie, va a giudizio dopo l'ennesima denuncia

Quasi sette anni di maltrattamenti, fino al 2016 almeno, secondo le ricostruzioni della Procura di Nocera Inferiore, che ha chiesto e ottenuto per un 47enne nocerino il rinvio a giudizio. Un trauma facciale, con colpi e schiaffi a provocare lesioni per una prognosi tre giorni, unito ad ansia per l’aggressione subita, segna la vicenda giudiziaria a carico dell'imputato, indagato anche per lesioni commesse danno della sua moglie. La donna sarebbe stata così costretta a vivere in un regime intollerabile, abituata alla sopraffazione e alla intimidazione continua, con minacce di morte, offese ed insulti di ogni tipo, anche in presenza dei figli costretti ad assistere alle violenze.

Ancora, per futili motivi, la donna prendeva schiaffi e botte senza ragione, finendo per subire le lesioni contestate in un singolo episodio contestato, riferito al 9 gennaio 2016: in questa data, il nocerino consumava l'ennesima aggressione, mandando la donna in ospedale con il successivo intervento dei carabinieri della stazione di Nocera Inferiore. La vittima in quel frangente si convinse a raccontare tutto ai militari, con l’avvio contestuale di un processo, dopo l’apertura di un procedimento penale. Al fascicolo sono allegati gli atti d'indagine, con il referto ospedaliero, in primis, a testimoniare quanto subito dalla vittima, compilato dai medici del pronto soccorso dell’ospedale Umberto I, dove il racconto della parte offesa completò il quadro di un lungo periodo di vita matrimoniale segnato dalle aggressioni, dalle botte e dalle serie di offese reiterate nell’ambiente domestico.

Alla base un rapporto coniugale complicato, sfociato in comportamenti molesti eviolenti dell'uomo, che ora è sotto processo con la doppia accusa di lesioni e maltrattamenti, per aver letteralmente “rotto la faccia” alla compagna. La vicenda è trattata davanti al giudice del Tribunale monocratico di Nocera Inferiore, dopo la disposizione di rinvio a giudizio da parte del giudice dell’udienza preliminare.