I carabinieri della stazione di Pellezzano hanno tratto in arresto un 45enne per maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e violazione di domicilio. L'uomo, secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, ieri mattina ha fatto irruzione nell'abitazione della ex compagna, sfondando la porta ed impedendole di uscire. La vittima è riuscita a chiamare comunque il 112 e, seguendo le indicazioni dell'operatore, ha lasciato la telefonata aperta nell'attesa che arrivassero le forze dell'ordine. L'uomo, però, se n'è accorto e ha interrotto la comunicazione, puntandosi anche alla gola un paio di forbici con le quali ha minacciato di farla finita se la donna non fosse tornata con lui. I carabinieri, fortunatamente, sono riusciti a disarmarlo e lo hanno tratto in arresto, trasferendolo nel carcere di Salerno. © RIPRODUZIONE RISERVATA