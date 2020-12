Terrore in litoranea. Due malviventi hanno messo a segno una rapina a ridosso dello stabilimento balneare Samoa, e minacciato con un coltello un uomo, in compagnia di una signora. È accaduto nel pomeriggio di domenica scorsa. I banditi hanno sfasciato i finestrini di un’auto parcheggiata e rubato uno zaino ed uno smartphone. Poi si sono allontanati. Il proprietario del veicolo, che era in compagnia di una donna in un’altra auto, ha notato il furto, ha urlato e inseguito i ladri. Uno dei banditi ha raggiunto l’uomo, gli ha puntato un coltello alla gola e lo ha minacciato, riuscendo a fuggire con l’altro malvivente. La vittima non si è persa d’animo ed ha allertato i carabinieri, giunti in litoranea. I militari, agli ordini del maggiore Sisto, hanno avviato subito le ricerche per rintracciare i banditi e li hanno intercettati nella pineta. Uno dei rapinatori, extracomunitario 28enne, è stato inseguito ed arrestato mentre l’altro malvivente è riuscito a fuggire verso la spiaggia. I militari sono riusciti a recuperare parte della refurtiva e l’hanno consegnata al proprietario che ha dovuto recarsi da un carrozziere per far riparare l’auto danneggiata. I carabinieri sono giunti subito dopo la richiesta di pronto intervento ed erano poco lontano dalla litoranea dove stavano effettuando controlli.

