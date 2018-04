Domenica 8 Aprile 2018, 06:25 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2018 07:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Procura di Nocera Inferiore chiede il rito immediato per l'uomo che, il 20 marzo, minacciò di morte la moglie 34enne a San Valentino Torio. La donna chiamò i carabinieri, che, giunti sul posto, scoprirono che la 34enne era reduce un lungo periodo di vessazioni e violenze psicologiche subite dalla vittima, fino all’episodio estremo avvenuto qualche ora prima. L’uomo aveva afferrato la moglie, provando a immergerle il viso nell’acqua bollente. A farlo desistere erano state le urla del figlio di soli 6 anni. I carabinieri trovarono il piccolo in casa, in forte stato d’agitazione. Nella denuncia la donna parlò di maltrattamenti iniziati nel lontano 2006, generati da problemi economici e dall’uso di sostanze stupefacenti da parte del marito. In quell’occasione, il giudice decise di firmare un ordine di allontanamento dalla casa familiare. Ora valuterà le prove raccolte nei suoi confronti.