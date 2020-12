CAVA DE' TIRRENI. Avrebbero tentato di bruciare i capelli ad una ragazza minorenne, sono stati fermati dai carabinieri della tenenza di Cava de' Tirreni e poi denunciati a piede libero. E' quanto accaduto nel comune metelliano, giorni fa, in pieno centro cittadino. Un gruppo di almeno quattro ragazzi, in maggioranza ragazze, tutti della stessa età, avevano puntato la vittima, una minorenne, con l'intento di sfigurarla. Non si conoscono i motivi di un gesto tanto violento, probabilmente vi era qualche circostanza pregressa tra le parti, futili motivi legati alla gelosia, ora al vaglio degli investigatori. Il gruppetto avrebbero raggiunto la vittima, per poi bloccarla.

APPROFONDIMENTI PISA Pisa, molestie sessuali alla figlia minorenne della compagna:... LA SENTENZA La moglie ha due amanti, il marito la scopre: lei lo picchia,...

A quel punto, quest'ultima avrebbe cominciato ad urlare, attirando le attenzioni di alcuni passanti, che avevano segnalato l'accaduto ai carabinieri con una telefonata. La vititma nel frattempo era stata cosparsa di liquido infiammabile sui capelli. Provvidenziale l'intervento di un cittadino, che aveva assistito alla scena, notando quel gruppo di ragazzini che teneva ferma la giovane, che tentava di scappare. Sarebbero almeno quattro le persone identificate, tutti giovanissimi, una volta che i carabinieri sono giunti sul posto per ricostruire la dinamica dei fatti.

I loro nominativi sono stati trascritti all'interno di un'informativa, poi inviata alla Procura di Salerno presso il tribunale dei minori. L'episodio si era registrato nei pressi del parco Beethoven, alle spalle del centro. Il gruppetto è stato fermato appena in tempo, prima che potesse compiere l'ultimo atto di una punizione che volevano infliggere alla ragazzina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA