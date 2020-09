Rischia il processo un uomo di 63 anni di Sarno, sotto accusa per violenza sessuale, con l’udienza preliminare in attesa di fissazione dopo la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura di Nocera Inferiore. Secondo quanto raccolto dai carabinieri, l’uomo avrebbe tentato un approccio sessuale insidiando una ragazza ventenne, vittima delle sue avance, con una stretta al collo fatta col braccio, con violenza, così da tenerla ferma e impedirle di muoversi, costringendola a subire atti sessuali. Nello specifico, l’uomo le palpeggiò il seno, in primis, per poi darle un bacio sulla guancia, provando a vincere le sue rimostranze, con un ultimo tentativo di baciarla anche sulla bocca.

La giovane riuscì a reagire, sottraendosi alla stressa dell'uomo. Poi, si recò alla stazione dei carabinieri di Sarno raccontando tutto, compresi i dettagli, in modo da ricostruire i fatti e dare nome e volto al responsabile della molestia.



I fatti sono risalgono allo scorso 6 maggio. Dopo il racconto alle forze dell’ordine, con il lavoro dei militari coordinato dal pubblico ministero della Procura nocerina, Viviana Vessa, l’uomo è stato raggiunto dalla richiesta di processo, con l’udienza preliminare in attesa di fissazione: l’identità dell’imputato è stata accertata mediante una individuazione fotografica, svolta dalla vittima in presenza degli uomini della sezione pg dei carabinieri delegati alle verifiche, con una ulteriore serie di testimonianze raccolte agli atti: decisive sono risultate essere le informazioni fornite dagli amici della vittima, dai parenti in particolare, tra i quali la madre e un cugino. All’esito della ricognizione degli elementi, il quadro inquirente ha completato le fasi dell’episodio incriminato, fino a chiudere la fase dell’inchiesta. L’uomo risponde di violenza sessuale compiuta con palpeggiamenti e baci nei confronti di una ragazza 20enne, con la vittima costituita parte civile e una serie di deposizioni raccolte agli atti dell’accusa.