Un ragazzo di 29 anni, di Sarno, è stato giudicato colpevole di violenza sessuale e condannato in primo grado ad 8 anni di reclusione. La sentenza è stata emessa ieri pomeriggio, dal collegio del Tribunale di Nocera Inferiore. Stando alle indagini condotte dai carabinieri della stazione di Sarno, in relazione ad un episodio avvenuto verso la fine di novembre del 2023, l’imputato avrebbe costretto una ragazza di 19 anni a subire un rapporto di natura sessuale. I due si trovavano in auto, dopo una serata trascorsa con una comitiva di amici.

APPROFONDIMENTI Pagani, Gambino “impresentabile”: «Io assolto, beffa assurda» Nocera Inferiore, madre di sei figli invoca la legge anti-suicidi per evitare lo sfratto Maxi frode, gli indagati davanti al gip di Nocera Inferiore tra chiarimenti e silenzi

Secondo quanto denunciato dalla ragazza - assistita dai legali Giuseppe e Aniello Mancuso - il giovane, a fine serata, non accompagnò la 19enne a casa, decidendo invece di appartarsi in strada. Con l’auto arrivarono in una zona periferica di San Valentino Torio. Qui, la ragazza sarebbe stata costretta ad un rapporto contro la sua volontà. La giovane, che era riuscita ad avvisare un’amica al telefono ancor prima di fermarsi con l’auto e a fornire anche la sua posizione, era poi fuggita dal veicolo una volta che sul posto erano giunti i carabinieri. L’amica era infatti riuscita ad allertare le forze dell’ordine, che avevano poi rintracciato l’auto con a bordo i due, dopo una serie di giri e perlustrazioni. Il ragazzo fu trovato con i pantaloni leggermente abbassati. Sempre secondo la denuncia della parte lesa, i cui contenuti furono illustrati durante il dibattimento, l’imputato le aveva strappato anche il cellulare dalle mani, per gettarlo all’esterno. Del tutto differente la versione fornita dal ragazzo, invece, sia in sede di interrogatorio che durante il processo.

Il 29enne aveva respinto ogni accusa, spiegando che il rapporto era stato consensuale. Durante la fase preliminare dell’indagine, i carabinieri acquisirono una serie di messaggi scambiati proprio tra la vittima e l’amica, la quale era a conoscenza di un precedente simile che riguardava proprio l’imputato. Il giovane fu arrestato in flagranza di reato con l’accusa di violenza sessuale. Nelle settimane successive anche il Tribunale del riesame aveva confermato la massima misura cautelare per l’imputato, valutando come attendibile la testimonianza della 19enne. Al termine della requisitoria, la procura di Nocera Inferiore aveva chiesto una condanna a nove anni. Il processo aveva registrato la testimonianza di quella stessa amica della vittima, così come dei carabinieri che svolsero le indagini, all’epoca dei fatti. Per il deposito della sentenza bisognerà attendere trenta giorni.

Solo allora, sarà possibile ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’episodio e il ragionamento che ha condotto i giudici alla condanna. Per la difesa, invece, sarà possibile presentare appello.