NOCERA INFERIORE - Voleva violentarla, almeno ci avrebbe provato, bloccandola con forza e riuscendo in minima parte ad abusare di lei. Ora rischia un processo con l’accusa di violenza sessuale, ma anche per il reato di lesioni. I fatti risalgono al 13 agosto scorso, a Nocera Inferiore, in una strada a cavallo tra centro cittadino e periferia. Una calda domenica mattina, nel pieno dell’estate. La vittima, una 19enne di Pagani, era diretta a lavoro, a piedi. Erano circa le undici, con le strade parzialmente deserte. La giovane di lì a poco avrebbe incrociato una donna di mezza età, che l’aveva messa in guardia su di un uomo poco distante da loro. Le comunicò che quell’individuo, apparentemente innocuo, in realtà era molesto. Il consiglio fu di stargli alla larga.La ragazza, inconsapevolmente, aveva a quel punto tirato dritto senza dare troppo conto a quelle parole. Forse non ritenendole credibili o esagerate. Ma quando entrò nell’orbita di quell’individuo, un 48enne di Nocera Superiore, la ragazza fu aggredita. Come recita il capo d’imputazione formulato dal sostituto procuratore, Roberto Lenza, la 19enne fu bloccata senza la possibilità di fuggire, con lo sconosciuto a stringerle con violenza la bocca. Una violenza tale da spaccarle persino un molare, i cui danni la giovane avverte ancora oggi. Pur provando a divincolarsi, il 48enne l’avrebbe toccata più volte nelle parti intime. Fino a quando la donna che era passata poco prima, era tornata indietro, urlando all’uomo di lasciar stare la ragazza. Le sue urla, mischiate a quelle della giovane, avevano spaventato l’aggressore, che mollata la presa si era poi dato rapidamente alla fuga.