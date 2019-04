Domenica 28 Aprile 2019, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2019 07:54

Per mesi l’ha costretta a subire minacce nonché violenze, fisiche e psicologiche, di ogni genere, riducendo la sua vita ad un inferno insopportabile. Lei, 40 anni circa, ha denunciato più volte quegli abusi continui che il suo compagno, S.S., scafatese, noto pregiudicato di qualche anno più grande, perpetrava nei suoi confronti ogni giorno per impedirle di lasciarlo. Sono almeno una decina le denunce presentate, in soli sei mesi, ai carabinieri della tenenza di Scafati. La prima, alla fine dello scorso anno. Per la donna ieri l’incubo è finito. Almeno si spera. Nei confronti del suo compagno la procura di Nocera Inferiore ha emesso un ordine di esecuzione di misura personale, firmato dal sostituto Viviana Vessa. I militari del reparto di via Oberdan, coordinati dal tenente Gennaro Vitolo, hanno notificato il provvedimento al pregiudicato, che è stato trasferito agli arresti domiciliari. Già gravato della misura di sicurezza della libertà vigilata, il quarantenne sarà quindi costretto a restare per un bel po’di tempo presso la sua abitazione, impossibilitato a perseguitare ancora la sua compagna. Per mesi la donna ha dovuto subire le sue angherie, le sue pretese, i suoi abusi. Lei, madre di tre figli avuto da una precedente relazione, aveva iniziato a frequentare S.S. circa un anno fa. Il rapporto si sarebbe deteriorato nel tempo, facendo emergere l’indole violenta e aggressiva di quell’uomo.