Doveva prendersi cura di lei, invece secondo la Procura di Nocera Inferiore, che l'ha mandata sotto processo per maltrattamenti, l'avrebbe picchiata e insultata più volte, nonostante le condizioni della vittima. Cieca e allettata. Queste le accuse per una donna di 56 anni, di Scafati, imputata per aver picchiato la madre, sua convivente. Lo scorso 23 maggio, la donna fu allontanata dal tribunale con un'apposita ordinanza del gip, che ne dispose il divieto di avvicinamento. Stando alle accuse, racchiuse nel periodo del 2019, la vittima, di 85 anni, era stata affidata «per ragioni di cura e custodia» alla figlia, che con «reiterate condotte aggressive, minacciose e violente» l'avrebbe invece più volte picchiata e insultata. Non solo le avrebbe augurato più volte la morte - «Te la faccio pagare cara e amara, ti rimango da sola qua, ti serro dentro e me ne vado, qui devi schiattare, se tu non muori ti strangolo io e ti ammazzo» - ma l'avrebbe colpita e sputata sul corpo, lasciandole lividi e diversi ematomi. In un'occasione, la figlia aveva messo una mano sulla bocca della madre, per non farla lamentare, per poi chinarsi sul suo corpo per torcerle il braccio sinistro. La donna avrebbe urlato dal dolore, ma la figlia invece tentava di farla restare in silenzio.

Dalle imputazioni messe insieme da un'indagine dei carabinieri della tenenza di Scafati, si evince come la condotta dell'imputata sia stata portata avanti senza remore contro l'anziana vittima. La Procura contesta anche l'aggravante, avendo l'imputata compiuto il fatto in danno di persona affidata all'imputata per ragioni di cura e custodia, contro una persona con disabilità. Il tutto si sarebbe consumato al chiuso dell'appartamento dove le due vivevano insieme. Sulla vicenda sarà il gip del tribunale di Nocera Inferiore a decidere, rispetto alla richiesta di rito immediato avanzata dall'organo inquirente.

