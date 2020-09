LEGGI ANCHE

SAN VALENTINO TORIO. È accusato di aver picchiato più volte la madre malata di Alzheimer e il padre anziano, un 46enne di San Valentino attualmente in carcere a Salerno: l’uomo è stato raggiunto dalla richiesta di processo con rito immediato a firma della Procura di Nocera Inferiore, a seguito della denuncia e l’intervento dei carabinieri poi della stazione locale. Secondo le accuse dell'organo inquirente, botte e aggressioni andavano avanti da tempo, con episodi precedenti noti alle forze dell’ordine e la contestazione della recidiva per l'imputatoI fatti risalgono all’aprile 2019: anche il padre dell'imputato sarebbe stato più volte minacciato e picchiato al volto. Avrebbe subito anche un tentativo di soffocamento. I genitori dell'uomo sarebbero così stati costretti a percosse continue e alle sopraffazioni domestiche con cadenza quotidiana., con lo stato di ubriachezza ad aggravare le sue condizioni. L'indagine partì dopo la denuncia di una delle due vittime, con dichiarazioni rese ai carabinieri della stazione di San Valentino Torio e testimonianza di un nipote e dei vicini, oltre a ulteriori relazioni dei servizi sociali del Comune del 28 maggio scorso, con un fascicolo fotografico a documentare i fatti. Gli episodi, diversi e ricostruiti nel faldone raccolto dai militari col coordinamento del sostituto procuratore Viviana Vessa, si snodano sull’arco temporale di un anno a partire dalla primavera del 2019, fino all’arresto dell’uomo scattato lo scorso maggio. Per lui pende ora una richiesta di processo con rito immediato, sulla base di elementi concordi di prova, all’attenzione del gip del tribunale di Nocera Inferiore che valuterà l’istanza presentata dell’accusa.