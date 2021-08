Violenze razzistiche il sindaco di Pagani chiede aiuto al prefetto

Episodio di razzismo ed altri atti vandalici in piazza Sant’Alfonso, il sindaco Lello De Prisco va fino in fondo e si reca dal Prefetto di Salerno per discutere degli ultimi avvenimenti. Nella tarda mattinata di oggi, alle 12,30 il primo cittadino sarà ricevuto dal prefetto Francesco Russo per illustrargli i casi che hanno interessato negli ultimi giorni di agosto la centralissima piazza dedicato al santo patrono. «Mi recherò dal Prefetto per presentare il resoconto di una settimana di indagini per i fatti di piazza Sant’ Alfonso. Il sottoscritto non si ferma ai post perché ho una città da difendere e ristabilire la verità. Avrò mille difetti, ma con tutte le mie pecche, non lascio niente indietro» ha annunciato il sindaco Lello De Prisco sui social dando il la a tutta una serie di ipotesi, più o meno ambigue, sull’incontro di oggi alla Prefettura di Salerno. Il primo cittadino denuncerà i continui atti vandalici compiuti da ragazzi e chiederà nuove forze dell’ordine al Prefetto? Ma soprattutto il sindaco denuncerà l’uomo che si è reso protagonista degli attacchi razzisti e violenti nei confronti dei due ragazzini oppure denuncerà chi ha montato un caso sulla città senza nessun fatto concreto, tra cui gli stessi genitori? Il sindaco dovrebbe diramare un comunicato stampa proprio sull’incontro con il Prefetto. Intanto sui social la polemica è aperta, con Anna Tortora, madre di una dei due ragazzini vittime di razzismo, a chiedere delucidazioni.