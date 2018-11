Lunedì 19 Novembre 2018, 13:06 - Ultimo aggiornamento: 19-11-2018 13:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un fiore per Violeta». Si terrà il 25 novembre, alle 10,30, la marcia silenziosa organizzata dalle donne del Vallo di Diano e Tanagro, in memoria di Violeta Senchiu e di tutte le donne che subiscono violenza di genere. La marcia partirà dall'ex tribunale di Sala Consilina e proseguirà fino in piazza Umberto I, alla «panchina rossa». I partecipanti porteranno un fiore rosso tra le mani come simbolo per Violeta. Il silenzio griderà contro ogni forma di violenza, di ingiustizia e di pregiudizio di genere.