È la prima vittima di Nocera Inferiore, la seconda nell’Agro. Si chiamava Assunta Annunziata e aveva 69 anni. Era ricoverata all’ospedale Moscati di Avellino per altre patologie. È la settima in provincia di Salerno. Il Covid–19 prima di lei aveva annientato le vite dell’anziano di Bellizzi che aveva partecipato all’incontro religioso ad Atena Lucana, del parroco di Caggiano, della donna di Pompei sottoposta ad un intervento chirurgico al Campolongo Hospital e poi trasferita all’ospedale di Eboli, dover era spirato anche l’uomo di Buccino, il docente di San Valentino Torio e il 71enne di Molina di Vietri. Assunta Annunziata è spirata ieri mattina per le complicazioni da Coronavirus che le ha provocato difficoltà respiratorie. Era all’ospedale di Avellino, dove aveva subito un trapianto di cornea. Soltanto due giorni fa si era saputo della sua positività al virus. Ieri mattina il decesso. Originaria di Sarno viveva con la sua famiglia a Fosso Imperatore, quartiere al confine con San Valentino Torio. I suoi familiari sono in quarantena e in attesa di sottoporsi al tampone.

