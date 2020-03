Sale il numero dei contagiati nel Salernitano: arrivano a tre i casi di coronavirus nel Cilento e c'è un primo positivo al Covid–19 anche a San Valentino Torio.

IN CILENTO

È risultato positivo il tampone eseguito sull’estetista di Agropoli che nei giorni scorsi aveva avuto contatti con la professoressa di 57anni, da tre giorni ricoverata all’ospedale Cotugno di Napoli. La ragazza ha 35 anni ed è al terzo mese di gravidanza: una circostanza che rende di fatto più delicato il caso. Ieri sera il suo trasferimento al Cotugno di Napoli. Sono risultati, invece negativi gli altri quattro tamponi, tra cui quello del marito e della figlia dell’insegnante. Preoccupazione nel centro cilentano, in apprensione da martedì sera quando è arrivata la conferma del primo caso di coronavirus ad Agropoli, il secondo nel Cilento dopo la biologa di 26 anni di Abatemarco. I casi avevano fatto scattare tutte le norme ministeriali. Il sindaco, Adamo Coppola, infatti, aveva messo in quarantena 11 persone tra familiari ed altre persone entrate in contatto con la docente del liceo Gatto. Particolarmente atteso era l’esito del tampone sulla figlia, che lavora in una farmacia di Pollica. È stato lo stesso sindaco, Stefano Pisani, ieri sera a telefonare la ragazza per darle la notizia della negatività. Il sindaco di Agropoli, Coppola, appreso l’esito dei tamponi ha avviato ulteriori provvedimenti cautelari per le persone entrate in contatto con l’estetista. Decine quelle che sarebbero state messe in quarantena. La giovane ha un salone nei pressi della stazione ferroviaria di Agropoli. Anche altri clienti del suo centro già da ieri si erano messi in autoquarantena. Stessa decisione da parte di ragazzi amici della giovane e del fidanzato.

NELL'AGRO NOCERINO

Ieri è arrivato l’esito positivo di un tampone effettuato su un uomo di San Valentino Torio, collega dell’insegnante 47enne residente a Striano risultata positiva lunedì scorso. L’uomo che già qualche giorno fa aveva manifestato sintomi sospetti, aveva riferito di aver avuto contatti con la collega proprio a scuola, l’Istituto Comprensivo Don Bosco-D'Assisi di Torre del Greco. In isolamento domiciliare già da alcuni giorni, è stato eseguito il tampone a casa grazie al personale di una ambulanza protetta giunta nel pomeriggio di martedì. A quanto pare, l’uomo rimarrà a casa anche oggi, per un percorso terapeutico domiciliare. A Sarno restano in quarantena circa 30 persone, sono i familiari della donna di Striano, alcuni operatori del pronto soccorso dell’ospedale “Martiri del Villa Malta” dove la 47enne era giunta non passando attraverso la struttura protetta montata all’esterno proprio per l’emergenza coronavirus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA