I guariti doppiano gli attuali positivi nel salernitano. Sono 405 le persone uscite dall’incubo Covid-19, contro le 204 ancora alle prese col virus. Continua a calare anche il numero dei ricoverati nei reparti dedicati, appena 30. Nel frattempo, dopo una lunga tregua iniziata il 28 aprile scorso, si conta un nuovo caso a Salerno città. Si tratta di un giovane, che non necessita di ospedalizzazione, e che segue un altro positivo registrato a Cava de’ Tirreni. Sono riprese, intanto, le attività ambulatoriali al Ruggi, con la presenza di circa 150 persone, senza nessun assembramento. Solo una di queste mostrava una temperatura corporea superiore a 37 e mezzo. Il successivo test rapido, però, ha dato esito negativo.



I dati che emergono dall’ultimo report dell’Asl, aggiornato al 18 maggio, non potrebbero essere più confortanti. Dopo quasi 3 mesi di dura rincorsa, giunge un altro importante scatto in avanti, che consente di guardare con ottimismo alla seconda fase. Se da un lato, infatti, quelli che sono usciti dall’incubo nel salernitano sono attualmente 405, il doppio degli attuali positivi, dall’altro si registra una nuova contrazione dei ricoverati nei reparti Covid-19 (30), che diventano un quarto di quelli presenti appena un mese fa, quando erano 118, così come sono un terzo gli attuali positivi (204) rispetto al totale dei casi contati finora (668). A consolidare queste buone indicazioni, è la stabile incidenza dei contagi intorno allo 0 per cento. © RIPRODUZIONE RISERVATA