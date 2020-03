Ultimo aggiornamento: 00:45

Secondo caso di coronavirus nel Cilento . La scorsa notte. La donna è risultata positiva al Covid-19. Ieri mattina si è presentata con la figlia al nosocomio di Vallo, aveva già da qualche giorno febbre alta. È stata subito trattata nella tenda allestita per il pre-triage poi è stata messa in isolamento nelle apposite stanze del Pronto Soccorso. Gli operatori del San Luca hanno immediatamente avviato il protocollo in attesa dell’esito del tampone eseguito in mattinata e inviato a Napoli, così come già fatto nei giorni scorsi per la ragazza di 26 anni di Abatemarco che una settimana fa ha fatto registrare il primo caso nel Cilento e tra i primi in Campania. Ieri sera dal Cotugno è arrivato l’esito del tampone La donna, professoressa presso il liceo scientifico Alfonso Gatto di Agropoli,considerate le misure restrittive vigenti dopo il caso di Codogno . A quanto pare la donna, dal suo rientro, non ha frequentato luoghi affollati, né la scuola.e per tutte le persone che hanno avuto contatti con la donna negli ultimi giorni. Il liceo Gatto resterà chiuso per due giorni, anche se la donna non si è mai recata a scuola dopo il ritorno da Parma.