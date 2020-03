Il Tar Napoli accoglie il ricorso contro la misura di isolamento fiduciario per 14 giorni. Una bella battaglia giudiziaria, quella vinta dagli avvocati Stefania Forlani ed Oreste Agosto, dinanzi ai giudici amministrativi per ottenere la sospensione del verbale di intimazione ad osservare la permanenza domiciliare a carico di un salernitano il quale, come raccontato da Il Mattino lo scorso 18 marzo, era stato denunciato dai carabinieri perché acciuffato di rientro da una visita alla madre. Secondo il presidente della V sezione del Tar Napoli, Santino Scudeller, la documentazione medica prodotta dagli avvocati Forlani ed Agosto, «di data anteriore all’accertamento dal quale è scaturita la contestata misura, certifica l’esistenza di esigenze di assistenza implicanti la presenza del ricorrente, come autodichiarato, in grado di sovvenire l’anziana madre per necessità proprie ed anche in funzione preventiva rispetto a possibili, pericolose evenienze». Di qui la sospensione del provvedimenti ed il rinvio ai giudici amministrativi salernitani per la discussione nel merito.

