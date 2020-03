Ultimo aggiornamento: 08:18

Tra pochi giorni entrerà nel quinto mese., nutrizionista di Cava de' Tirreni , Giorgia, alla quale racconterà quei giorni in cui il suo pancione cresceva senza che i nonni lo potessero sfiorare, giornate lunghe passate a leggere e sognare senza poter condividere, marito onnipresente a parte, la gioia di una nuova vita che dà a calci, si muove, si fa sentire. È il primo figlio, il primo nipote. «Sembra tutto così strano e surreale - dice - eppure è l’unica strada da percorrere.». La sorella infatti, che abita poco distante, ogni tanto le compare sulla strada con il cane al guinzaglio: Spank le scodinzola, lei le fa un saluto fugace e vanno via. Idem per la mamma, che non rinuncia ai manicaretti per la sua dolce figlia in attesa. «Ogni tanto mi prepara le cose che sa che mi piacciono - racconta - poi le calo il paniere, le butto un bacio e più tardi con una video chiamata le dico che era buonissimo».Nel caso le servano medicine è il papà a recapitargliele, previa mascherina. «Nessuno entra in casa - specifica la nutrizionista - papà si ferma davanti la porta, ci salutiamo a distanza». Ma nonostante la protezione alla bocca, lo scambio di sguardi racconta tutto l’amore che lega un genitore ad un figlio, ancora più in questo stato di emergenza. Tutto il resto della giornata scorre per Viviana nelle mura domestiche.: in questo periodo in cui la dispensa sembra essere l’unico alleato, c’è anche qualche coraggioso che le chiede di iniziare la dieta. A metà giornata si dedica alla ginnastica: un’ora di esercizi pilates con l’uso della palla che ha acquistato on line proprio in questi giorni. Un modo per distrarsi ma anche per rimanere in forma attraverso una sequenza di esercizi dolci ideati ad hoc per le donne incinta Dopo pranzo il vero momento relax. Spalanca la finestra del soggiorno, sistema la poltrona e dopo essersi spalmata una bella protezione 50 si gode un’ora di pieno sole (fin quando il tempo bello glielo consentirà). Questa ad oggi la routine di una futura mamma ai tempi del Coronavirus . «Mi aspettano ancora tanti giorni di casa forzata - conclude la nutrizionista - chissà che settimana prossima non sia un tantino esaurita. Mi aiuterò leggendo libri e iscrivendomi a corsi on line dedicati alla mia professione». E chissà che tutto questo tempo libero a disposizione non le suggerisca anche una sorta di diario da far leggere un giorno alla sua Giorgia.