«Per molti sarai un eroe dal camice bianco, per me il mio Papà... Mi mancherai nei momenti più difficili e belli della mia vita, ma ti porterò sempre dentro di me. Ti amo papà». Non ce l’ha fatta Antonio De Pisapia, il medico di Cava de’ Tirreni, 64 anni da compiere la settimana prossima, contagiato dal covid 19 dopo aver visitato Antonio Milite, la prima persona risultata positiva - e poi deceduta - nella città metelliana. La figlia Carla lo ha voluto salutare con poche, ma toccanti parole. Era stata lei a comunicare con una lettera sui social il contagio del padre. Dopo circa dieci giorni di ricovero all’ospedale Ruggi di Salerno Antonio De Pisapia ha perso la sua battaglia contro il virus che ha già mietuto altre quattro vittime a Cava. La notizia della morte del medico con il sorriso, come veniva chiamato dai suoi assistiti, ha gettato nello sconforto un’intera città.



Ultimo aggiornamento: 07:31

, attività che gli ha permesso di curare generazioni di cavesi. Con il suo fare benevolo e gioviale riusciva ad entrare in simbiosi con i suoi pazienti, diventando per loro più di un “dottore” di famiglia, un amico. De Pisapia ha iniziato ad avvertire i primi sintomi di Covid 19 intorno alla fine di marzo. Secondo la ricostruzione della figlia Carla per sei giorni avrebbe atteso, invano, il tampone a casa fino a decidere di ricorrere al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria dell’Olmo. Un racconto, però, corretto dalle precisazioni del sindaco Vincenzo Servalli e dal dirigente del dipartimento collettivo, che hanno provato che la richiesta dal parte del medico è arrivata un giorno prima dell’invio della cartella covid con la quale si procede al tampone. In ogni modo il 27 marzo le condizioni del medico cavese sono peggiorate tanto da ricorrere alle cure ospedaliere.