«In questi giorni di emergenza ho riflettuto molto. La vita di ognuno di noi è stata stravolta in qualche modo da un virus che ci obbliga a restare in casa. Somiglia tanto a un altro mostro invisibile che 23 anni fa mi costrinse a rimanere rinchiusa dentro casa mia». A parlare è Lolita D’Arienzo, l’ex maestra di danza classica, affetta da Sla, che oggi, come già tante volte in questi anni, è un esempio di forza e coraggio per tanti. «Il virus minaccia le persone più deboli e tocca le persone che fanno vita frenetica. Questa pandemia ci deve aiutare a ritrovare la famiglia e proteggere chi amiamo».



Dalla sua camera, diventata da ormai più di venti anni il suo mondo, ha pensato di lanciare un messaggio di speranza e di sostegno. Per farlo ha pensato di scrivere delle poesie, il suo modo più naturale per esprimere le sue emozioni: «Ho scritte delle poesie - dice attraverso il battito delle ciglia - Spero che le persone che hanno la possibilità di leggerle si convincano che tutti i sacrifici che devono fare servono a difendere i propri cari e tutti quelli che sono più deboli». Una delle poesie di Lolita è intitolata proprio pandemia: «La pandemia ci guarda negli occhi e ci osserva sorvegliandoci. Da scaltra, con astuzia e furbizia non mi faccio soggiogare La pandemia ci scruta in silenzio ma io non abbasso la guardia, tento di vincerla con soverchia, con prepotenza». Con un messaggio di speranza: «Ma la pandemia ha qualcosa da insegnarci, una lezione da leggere, un messaggio chiaro - scrivere Lolita -: solo rimanendo uniti, abbracciando i nostri figli, recuperando il valore del tempo saremo un po più vicini. Potremo riprenderci la nostra libertà, conoscere una nuova dimensione che ci sorprenderà».



In questi giorni di dure restrizioni per tutti, anche Lolita ha dovuto compiere ulteriori sacrifici, come evitare visite, quelle visite che per lei sono un momento indispensabile della giornata. Eppure l’ex maestra di ballo riesce sempre a intravedere la speranza. Come spiega nella sua seconda poesia, ispirata dall’emergenza Covid-19: «La rondine che sogno tutte le notti mi trasmette tranquillità e pace. Vorrei che quella rondine portasse serenità a tutto il cosmo e segnasse una svolta per l’intera umanità - continua -. La rondine vede il cielo limpido, chiaro, senza nubi. Lei ci porta alla beatitudine, alla letizia, alla felicità assoluta che noi miserrimi non abbiamo mai provato. La rondine è il mio desiderio di colmare il vuoto che mi opprime. Quella rondine è la mia speranza che tutto torni alla normalità». Un messaggio che Lolita vuole rivolgere a tutti i cavesi. Ultimo aggiornamento: 07:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA