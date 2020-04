Terzo decesso causato dal Coronavirus a Mercato San Severino. Dopo i casi del 50enne, dipendente di una multinazionale attiva nel settore chimico, e di un pensionato 83enne, ieri è morto, a causa del Covid-19, il signor Francesco Terrone, 71 anni, residente nella frazione Sant’Angelo. L’uomo, pensionato, si era sentito male una settimana fa circa. Trasportato al Ruggi di Salerno, era stato sottoposto al tampone faringeo, che aveva dato esito positivo. Aveva delle patologie pregresse e ciò ha reso più complesso il suo quadro clinico.



La notizia è stata confermata, ieri mattina, anche dal sindaco, Antonio Somma, che, sul suo profilo Facebook, ha scritto: «Cari concittadini, devo purtroppo informarvi che, presso l'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, è deceduto il signor Francesco Terrone, il nostro concittadino risultato positivo una settimana fa al Covid-19. Giungano alla famiglia le più vive e sentite condoglianze da parte di tutta la nostra comunità». La vittima lascia la moglie, Elena Grotta, i figli Domenico e Giulia, i fratelli Agostino, Gerardo, Luigi e Marcello, la sorella Annarosa, la nuora Luana, il genero Michele. In virtù del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in vigore, non hanno avuto luogo i tradizionali funerali. La salma è già stata tumulata, ieri, nel cimitero di Costa.