Aveva 71 anni il pensionato di Sarno morto ieri pomeriggio al polo Covid di Scafati. Mario Annunziata è l’ennesima vittima del nemico invisibile che continua a seminare terrore. Era il papà del primo contagiato di Sarno. Anche lui, 47 anni, era stato ricoverato nello stesso ospedale ma era riuscito a vincere la sua battaglia contro il Coronavirus. Era stato, infatti, dimesso la scorsa settimana, proprio quando il suo papà era risultato positivo. Anche sua moglie e sua madre erano state contagiate. La prima è ancora ricoverata al polo Covid di via Passanti.



È la settima vittima che si registra al polo Covid di Scafati. Tutte sconfitte dal virus dopo il trasferimento in terapia intensiva. Alla fine della scorsa settimana era toccato al medico di base ed ex assessore 63enne di Castellammare di Stabia Giovanni Tommasino. Prima di lui, erano decedute una 79enne di Pagani, un’altra anziana di Nocera Inferiore della stessa età. Poi ancora, i due pensionati di Scafati, 79 ed 84 anni, ed il comandante del distaccamento dei vigili del fuoco di Sala Consilina, appena 56 anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA