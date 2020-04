In pullman da Salerno verso la costiera con circa 60 grammi di droga. È finito in manette un cittadino gambiano di 26 anni residente a Campagna bloccato nel pomeriggio di giovedì scorso dai carabinieri di Amalfi, coordinati dal capitano D’Angelantonio, e dagli agenti della polizia municipale di Minori.



L’uomo, giunto in costiera con il pullman di linea della Sita proveniente da Salerno, è sceso alla fermata di Minori ed è stato subito fermato dai vigili per essere controllato. Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento nervoso ed infastidito dello straniero, hanno così chiesto il supporto dei militari dell’Arma per approfondire le verifiche. E così, giunta sul posto la pattuglia del nucleo radiomobile, gli agenti hanno effettuto una perquisizione personale, visti i precedenti per droga dell’uomo, rinvenendo un involucro contenente circa 60 grammi di marijuana occultato negli slip. A nulla sono valse le giustificazioni e immediatamente sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Il 26enne, una volta espletate le formalità di rito, è stato condotto al suo domicilio in attesa del rito direttissimo dinnanzi al gip del tribunale di Salerno. Continuano, dunque, incessanti su tutto il territorio della costiera i controlli da parte delle forze dell’ordine, indirizzati a limitare al minimo non solo l’afflusso in zona ma anche i reati. © RIPRODUZIONE RISERVATA