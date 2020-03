Ultimo aggiornamento: 08:18

«Il turismo è in ginocchio. Le guide turistiche non hanno tutele. A fine emergenza occorre una strategia unica nazionale. Servono misure straordinarie, l’istituzione di un fondo di sostegno per chi è rimasto senza reddito, la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari e contributivi dovuti per il 2020 e una legge di riordino della professione». Ha le idee chiare, presidente dell’Associazione Nazionale Guide Turistiche Abilitate, allarmata dal duro colpo inflitto dal Covid-19 sul settore turistico italiano e soprattutto, campano. «Di norma lavoriamo 8 mesi su 12 – spiega la portavoce delle guide turistiche - L’inverno per noi, è un periodo di assopimento. Lo affrontiamo con la consapevolezza di dover attendere marzo per il risveglio della stagione alta. Con questa emergenza sanitaria abbiamo assistito al totale collasso».Un duro colpo che ha portato l’azzeramento di prenotazioni su tutto il territorio nazionale: «A febbraio - sottolinea Ruggiero - con le prime misure restrittive messe in campo dal Governo abbiamo registrato un calo dell’80% di prenotazioni per il bimestre marzo e aprile.: il caso di Amalfi ne è una prova, infatti la guida è stata denunciata nonostante la responsabilità sia dell’agenzia che non ha cancellato il tour. Tuttavia siamo consapevoli che questo sia giusto, ma non lo è lasciare un’intera categoria in questa situazione, senza certezze per il futuro e senza la minima garanzia. Molti di noi vivono esclusivamente di questo lavoro. Siamo legati a cooperative, associazioni culturali, abbiamo partita Iva. Non siamo dipendenti, non abbiamo ferie o ammortizzatori sociali. È una categoria penalizzata, lasciata sola, con famiglie in difficoltà».Il problema però, non sembra fermarsi alla primavera: «Le cancellazioni stanno fioccando anche su maggio e giugno, bimestre compromesso sul quale non ci sono prenotazioni nuove. In altre parole, nessuno prenota più».