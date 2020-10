NOCERA INFERIORE. Un virus mascherato da "promozione finanziaria". Il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, ha annunciato che sporgerà denuncia alla polizia postale per un caso di hacking avvenuto a danno del suo profilo ufficiale di Facebook. Nella giornata di oggi, infatti, molti utenti avevano ricevuto un "tag" dalla pagina ufficiale del primo cittadino, che a sua volta rimandava ad un link dal titolo "Come diventare ricchi velocemente in Italia?", accompagnato da un lungo messaggio "scritto" dal sindaco Torquato che invogliava a cliccare sul collegamento. Informato dell'accaduto, lo stesso ha annunciato che prenderà provvedimenti: "Hakerato il mio profilo Fb. Mi informano giri un post dal mio profilo, relativo ad una promozione finanziaria È un hakeraggio. Provvederò a segnalarlo alla polizia postale". Non è la prima volta che profili di sindaci e amministratori finiscono nel mirino di hacker o di potenziali truffatori, che utilizzano foto ufficiali, oltre che contatti, per invogliare gli utenti a cliccare su link potenzialmente pericolosi per il proprio sistema operativo. Era accaduto anche durante le elezioni regionali, sempre nell'Agro nocerino sarnese, al candidato e poi eletto Nunzio Carpentieri, ex sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino.



