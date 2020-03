Stavano celebrando messa, di sera, intorno alle 20,30, nel rione Cicalesi. Incuranti delle misure anti contagio da Covid-19, in pieno assembramento. Accade a Nocera Inferiore, in una chiesa, dove due giorni fa è dovuta intervenire una pattuglia dei vigili urbani per riportare l’ordine, così come previsto dalle norme governative e regionali. Sono otto le persone prima identificate e poi denunciate, secondo l’articolo 650 del codice penale, per aver violato provvedimenti delle autorità. Si tratta di un sacerdote, di un vice parroco e di sei fedeli, riuniti in preghiera, poco prima dell’intervento della polizia municipale.



«Dispiace dover constatare ciò - ha detto il sindaco Manlio Torquato commentando l’accaduto - la preghiera è fatto apprezzabilissimo, ma con quelle modalità oggi è vietato. Capisco la libertà di culto ma non la libertà di irresponsabilità. Su questo, le forze dell’ordine saranno inflessibili». I vigili urbani erano intervenuti a seguito di una segnalazione. Una volta sul posto, erano entrati all’interno della chiesa, dopo aver visto dall’esterno delle luci accese. Tutte le persone presenti, riunite in preghiera, sono state obbligate a firmare un’autocertificazione, fornendo le proprie generalità e le spiegazioni sul perché si trovassero li. Motivi che non rientravano in quelli di «stretta necessità». © RIPRODUZIONE RISERVATA