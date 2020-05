Missionario semplice ed umile, Padre Domenico muore di Coronavirus a Piacenza, e Sarno, la sua terra di origine che tanto amava, tra le lacrime ne ricorda l’amore per gli altri e la profonda generosità. Non ce l’ha fatta Padre Domenico, nome di battesimo Dario Lanzetta, che il prossimo 17 agosto avrebbe compiuto 65 anni. Viveva a Piacenza, ed era risultato positivo al Covid19 lo scorso 22 marzo. Si era sentito male nella cappella del convento mentre era assorto in preghiera. Aveva perso i sensi ed erano stati subito allertati i soccorsi. Attivato il protocollo Covid19, il tampone aveva dato esito positivo.



In un primo momento i sintomi non era parsi critici, poi, nei giorni della settimana santa le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate tanto da richiedere il trasferimento e ricovero in terapia intensiva con la ventilazione artificiale. Poi, le ultime telefonate ai parenti ed agli amici a Sarno prima di essere intubato. Ieri la tragica notizia della sua scomparsa ha addolorato la comunità sarnese. Padre Domenico negli anni aveva seminato con la forza della sua fede il coraggio della bontà, la grandezza dell’umiltà. Missionario in Colombia ed in Ecuador, fino ad alcuni anni fa, prima di ritirarsi a Piacenza, sapeva col suo sorriso semplice e le parole di incoraggiamento, aiutare, assistere e sostenere. © RIPRODUZIONE RISERVATA