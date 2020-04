Si dimezzano i salernitani contagiati in terapia intensiva, che nel giro di una settimana passano da 10 a 4. Di questi, tre sono ricoverati al Ruggi e uno a Eboli. Sono 102, invece, i positivi in degenza nei reparti dedicati covid-19, di cui 15 a Scafati, 30 a Campolongo e 23 al Ruggi. Si raddoppiano, di contraltare, i guariti, che passano dai 39 del 14 aprile ai 93 attuali. In aumento, però, anche i decessi (+15). Gli asintomatici in isolamento domiciliare sono 273, mentre quelli con sintomi lievi sono 97. E ieri, sui 602 tamponi eseguiti tra il Ruggi ed Eboli, ne sono risultati positivi 14: il 2,3 per cento.



Stando ai dati elaborati dall’Asl e aggiornati al 20 febbraio, il 43 per cento dei contagiati covid-19 sono asintomatici in isolamento domiciliare, il 16,4 per cento ricoverati in reparti dedicati, il 15,5 per cento con sintomi lievi in degenza a casa, il 15 per cento guariti, l’8,5 deceduti e lo 0,6 per cento in terapia intensiva. I salernitani positivi attualmente ricoverati sono 106, di cui 102 in degenza nei reparti covid-19. © RIPRODUZIONE RISERVATA