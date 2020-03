Ultimo aggiornamento: 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiama “Il panariello” il nuovo servizio per aiutare anziani e persone sole del centro storico di Salerno . L’allarme Coronavirus scalda la solidarietà di un gruppo di donne, pronte ad offrire gratuitamente a turno il loro tempo libero per venire incontro alle fasce deboli che, in particolare in questo momento di emergenza, devono restare il più possibile a casa. E così, a pagare una bolletta o a fare la spesa, ci penseranno loro. Per la consegna sarà necessario calare dalla finestra il classico cestino di vimini, in modo da limitare i contatti potenzialmente pericolosi per la salute e, soprattutto, da bloccare in partenza i tentativi di frode di qualche malintenzionato.Anche per questo il progetto sarà coordinato dalla sua ideatrice, Anna Rita Baldassarra, tecnico comunale nell’Agro nocerino Sarnese. Al suo appello hanno finora risposto Andreina Milone, Fortunella Sisto, Patrizia Porpora, Raffaella Gerardi, Paola Vigorito e Rosalda Sdino. Ma la speranza è che questo modello possa essere adottato anche in altri quartieri cittadini e magari continuare nel tempo. «Ci piacerebbe ricevere l’aiuto dei ragazzi che in questi giorni sono più liberi dagli impegni scolastici – conferma Baldassarra – Salerno è piena di anziani soli, che hanno bisogno di assistenza, ma anche solo di un sorriso o di una parola di conforto. Non pensavo che la mia idea potesse ricevere consensi così rapidamente. Mi è bastato un post su Facebook per raccogliere intorno a me e a questo progetto altre amiche con cui condividiamo i percorsi dell’Azione Cattolica e della mensa San Demetrio. Ora mi auguro che altri seguano il nostro esempioe». Nei palazzi del centro storico, da piazza Portanova all’Addolorata saranno distribuiti dei volantini con i riferimenti a cui rivolgersi, mentre i parroci provvederanno a pubblicizzare il servizio nel corso delle messe.